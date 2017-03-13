Yine kaza yine ölüm

Salamis yolunda öğle saatlerinde meydana gelen kazada, ATV ile çelik bariyerlere çarpan 64 yaşındaki Salih Ceral hayatını kaybetti.
Gazimağusa –İskele anayoluna bağlı, Salamis-Crystal Rocks Otel servis yolu üzerinde, meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza 64 yaşındaki Salih Ceral’ın, yönetimindeki LJ 132 plakalı ATV araç ile Crystal Rocks Otel istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek, çelik bariyerlere çarpması sonucu meydana geldi.
Kazada Salih Ceral kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
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