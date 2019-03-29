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Yine kaza yine ölüm

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Gazimağusa- Lefkoşa anayolu üzerinde meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti
Yine kaza yine ölüm

Gazimağusa Lefkoşa anayolunda meydana gelen iki araç kazada Coşkun Özkıyıkçı ve 34 yaşındaki Tuba Kılıç hayatını kaybetti. Kazada İpek Özyaşamış ve Mehmet Yaba ise ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Kaza, 42 yaşındaki Coşkun Özkıyıkçı’nın kullandığı MM 997 plakalı arabanın, dikkatsizlik sonucu yolun sağından orta refüjü geçerek karşı şerite o sırada Mağusa istikametinden gelen 33 yaşındaki Mehmet Yaba’nın kullandığı KS 576 plakalı araç ile çarpışması sonucu meydana geldi.Coşkun Özkıyıkçı ve araçta yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki Tuba Kılıç kaza yerinde hayatını kaybetti.

MM 997 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki İpek Özyaşamış kazayı yaralı olarak atlattı. Özyaşamış Lefkoşa Devlet Hastahanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
KS 576 plakalı araç sürücüsü 33 yaşındaki Mehmet Yaba ise Gazimağusa Devlet Hastahanesi’ne kaldırılarak yapılan ilk tedavinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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