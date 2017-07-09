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Yine kaza, yine ölüm! Yol trafiğe kapatıldı...

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Yine kaza, yine ölüm! Yol trafiğe kapatıldı...
Girne-Alsancak yolunda meydana gelen trafik kazasında Türkmenistan uyruklu 29 yaşındaki Azamad RAJAPOVolay yerinde hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 20:15 sıralarında, Girne-Alsancak Çevreyolu 7-8 km’leri arasında meydana geldi.

26 yaşındaki Rüstem HUDAYBERDİYEV’in, yönetimindeki FU 135 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Karmi kavşağına yaklaşık 300 metre kala direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ters dönerek sürüklenen araçta yolcu olarak bulunan Türkmenistan uyruklu 29 yaşındaki Azamad RAJAPOVolay yerinde hayatını kaybetti.

Araçtaki bir diğer yolcu 26 yaşındaki Nar Murat MAMMETGULYYEV de ağır yaralandı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Nar Murat MAMMETGULYYEV’in tedavisi sürüyor.

Araç sürücüsü ile diğer bir yolcu olan 26 yaşındaki Derkarjan CHARYYEV kazadan herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Araç sürücüsü 26 yaşındaki Rüstem HUDAYBERDİYEV tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kazadan dolayı Lapta geliş istikameti Hasan Uzun petrolden Edremit çemberine kadar yol trafiğe kapalı. Lapta istikametinden gelen sürücüler Karaoğlanoğlu tarafına yönlendiriliyor.

 

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