Yine Kıb-Tek Yine usulsüzlük! ‘İptal ettim’ dedi ama iptal yok! Firma tazminat istiyor!

‘İptal ettim’ dedi ama iptal yok! Firma tazminat istiyor!
DETAY KIBRIS- ÖZEL Haber
İşte Erhan Arıklı'nın aylardır İPTAL ettim dediği 10 Bin sayaç alım ihalesinin hikayesi....,
- Kıb-Tek 7.8.2020 tarihinde 121.45 Euro keşif bedeli ile ‘Elektronik sayaç alımı’ ihalesine çıktı.
- İhale 128.6 Euro teklif veren Gizde İletişim‘e Gürcan Erdoğan imzası ile verildi.
- Arıklı Bakan olunca ihalede yolsuzluk var diyerek ihaleyi iptal ettiğini açıkladı.
- Resmi olarak ise aylar geçmesine rağmen herhangi bir iptal yazısı yazılmadı.
- Gizde İletişim'in avukatı kuruma yazı yazdı ve ürünlerin kendilerinden teslim alınmasını istedi.
- Avukat yazısında kurumun ürünleri almaktan vazgeçmesi halinde 1 Milyon Euro zarar ziyan edeceklerini ve kurumu dava edeceklerini duyurdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.