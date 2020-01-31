Yine Kıb-TEK yine yakıt da kükürt oranı yüksek. Hem de bu kez bu kez %1,11

Yine Kıb-TEK yine yakıt da kükürt oranı yüksek. Hem de bu kez bu kez %1,11

DETAY ÖZEL HABER

Geçtiğimiz ay Kıb-TEK'e alınan yakıtta yapılan ölçümlerde yakıt oranındaki kükürt oranı %1,06 şeklinde belirlenen değerin %6 üzerinde çıkmıştı.

Kıb-TEK'e tedarik yapan firmanın bu ay getirdiği yakıtta da bir kez daha kükürt oranı (%1 ) olması gereken değerin üzerinde çıktı.

Yapılan numune değerlendirmelerinde oranın %1,11 çıktığı öğrenildi.

GÖZLER YÖNETİM KURULUNDA

Kıb-Tek Yönetim Kurulunun ikinci kez çıkan kükürt yüksekliği konusunda ya ihaleyi iptal edeceği ya da her 12 Bin ton yakıt için 2.1 Milyon dolar ceza kesebileceği öne sürüldü.

BAKAN DEVREDE İDDİASI

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'un kesilebilecek para cezaları için devreye girebileceği de iddia ediliyor.