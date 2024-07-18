Yine market hırsızlığı... Bin 900 TL değerinde ürün çaldı!

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
03-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında, Dipkarpaz’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden W.A.C.(E-64)’nin, market içerisinde satışa sunulan toplam 1900 TL değerindeki muhtelif ürünleri alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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