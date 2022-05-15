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Yine motosiklet kazası... Yoğun bakıma kaldırıldı...

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Yine motosiklet kazası... Yoğun bakıma kaldırıldı...
Yine motosiklet kazası... Yoğun bakıma kaldırıldı...

14.05.2022 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Düzova köy kavşağından Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyreden elektrikli motosiklet sürücüsü Gonca ATIEV, yine Düzova köy kavşağından Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce dönüşe geçen Ali Rıza ÖZMATYATLI yönetimindeki YJ 04RLC plakalı Forktlif aracın ön kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Gonca ATIEV, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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