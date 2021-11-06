Yine Nisap Sorunu! Üstel Rahatsızlandı

Son dakika öğrenilen bilgiye göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Başbakanlık görevini üstleneceği yeni hükümetin Mecliste okunması birazdan başlayacak ancak son anda nisap sorunu ortaya çıktı.
UBP milletvekili Ersan Saner’in oturuma katılmayacağı bilinirken, görevini Ali Pille'ye devreden Ünal Üstel de rahatsız olduğunu ve bu nedenle meclisteki oturuma katılamayacağını bildirdi.
Faiz Sucuoğlu sorunu çözmek için kişilerle iletişim kurmaya devam ediyor.
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