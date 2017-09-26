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Yine o yol! Kamyonun freni patladı ve...

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Yine o yol! Kamyonun freni patladı ve...
Bugün saat 14.00 sıralarında Girne Değirmenlik yolunda meydana gelen trafik kazasından bir kişi ağır yaralandı.

Bugün saat 12.45 sıralarında Girne Değirmenlik yolunda  meydana gelen trafik kazasından bir kişi ağır yaralandı.

Olay yerinden edinilen bilgiye göre freni patlayan kamyon dereye düştü, bir kişi ağır yaralandı.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

26.09.2017 tarihinde, saat 12:45 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu 9-10 km’leri arasında, Myrat DURDYYEV (E-28), yönetimindeki JE 551 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon ile Girne istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, kamyonun kontrolünden çıkması neticesinde kamyonu durdurabilmek için yolun solunda bulunan kum havuzuna doğru yöneldiği sırada, kum havuzunun yanında bulunan toprak yola girerek sağ tarafta bulunan yaklaşık 20 metre derinliğindeki dere yatağına sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir.         

            Kaza sonucu ağır yaralanan araç sürücüsü Myrat DURDYYEV kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, araçta yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan Ahmet EGEMBERDİYEV (E-43) ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerine müteakip müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.                  
 

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