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‘Yine oynayacak, uçurtmalarınızı uçuracak, yine şarkılarınızı söyleyeceksiniz’

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‘Yine oynayacak, uçurtmalarınızı uçuracak, yine şarkılarınızı söyleyeceksiniz’
‘Yine oynayacak, uçurtmalarınızı uçuracak, yine şarkılarınızı söyleyeceksiniz’

umhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı video mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın video mesajında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu eşliğinde seslendirdiği 23 Nisan adlı çocuk şarkısı da yer aldı. Orkestra sanatçıları ve koro üyelerinin evlerinden ayrı ayrı seslendirip video çektikleri şarkı, dijital ortamda montajlanarak düzenlendi.

Çocuklara mesajında, bir süredir dünyamızda yaşanan büyük salgın nedeniyle herkes gibi onların da evlerinde oldukları için okullarından, arkadaşlarından, öğretmenlerinden ayrı düştüklerini ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını bildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle dedi:

“Sevgili çocuklar,

Bir süredir dünyamızda yaşanan büyük salgın nedeniyle herkes gibi sizler de evlerinizdesiniz. Bir süredir okulunuzdan, arkadaşlarınızdan, öğretmenlerinizden ayrı düşmüş olmanın elbette üzüntüsü içindesiniz. Ama şunu biliyorsunuz ki evde kalmakla hem kendinizin, hem arkadaşlarınızın, hem de büyüklerinizin, annelerinizin babalarınızın sağlıklarını da korumuş olmaktasınız.

Bir süre sonra, eğer tedbirlere bu şekilde uymaya devam edersek, ümit ederim ki çok uzun olmayan bir süre sonunda yeniden arkadaşlarınıza, okullarınıza, öğretmenlerinize kavuşabilmiş olacaksınız. Yine oynayacak, uçurtmalarınızı uçuracak, yine şarkılarınızı söyleyeceksiniz. O günlerin uzak olmadığı kanaatindeyim.

Bizler de sizler için gözyaşlarının olmayacağı, acıların yaşanmayacağı daha güzel, daha huzurlu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.

Sevgili çocuklar,

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlamak istiyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sizlere armağanı ettiği bu güzel günde yine sizler gibi evlerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndaki sanatçılar, yani abileriniz ve ablalarınız sizler için güzel bir şarkı düzenledi. Sizlere bunu böylesi bir günde armağan etmek istediler. Hep birlikte dinliyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu eşliğinde seslendirdiği şarkının bestesi ve sözleri İstemihan Taviloğlu’na ait. Şef Ali Hoca tarafından düzenlenen 23 Nisan adlı çocuk şarkısı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2015 yılı Kasım ayından bu yana konserlerini Şef Ali Hoca yönetiminde, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu ise çalışmalarını Şef İpek Kıranbay yönetiminde sürdürüyor.

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