Yine Peşkeş, yine mahkeme! Bu kez Karpaz!

İŞTE AÇIKLAMA;

YİNE PEŞKEŞ, YİNE MAHKEMEDEYİZ!

Hükûmet tarafından alınan akıl almaz kararlarla ülkenin dört bir yanında çevre tahribatları yaşanmaya devam etmektedir. Son olarak Girne Dağları’nın kuzey yamaçlarındaki kamu arazisinin inşaat yapılmak üzere bir kooperatife verilmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan çevre talanını durdurmak üzere verilen mücadele bunlardan sadece bir tanesidir.

Benzeri konularda gönüllü̈ hukukçularımızın incelemeleri sonucunda bir çok davanın daha gündeme gelmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu doğrultuda, yine hükûmet edenlerin aldıkları hukuksuz kararlar sonucunda Bafra’da büyük bir doğa tahribatı yaşanmaktadır. Bafra’da orman arazisi olan bölgede, imar planında öngörülmeyen şekilde ve yürürlükteki emirnamede zeytin, harup alanı olarak belirlenen arazi bir otele peşkeş̧ çekilmiş̧ ve güneş̧ panelleri kurulması için yasaya aykırı bir şekilde kiralanmıştır.

Bunun sonucunda da söz konusu orman arazisinde bir süredir hukuksuz bir şekilde hiçbir planlama onayı ve inşaat ruhsatı da olmadan faaliyetler yürütülmekte, bir kez daha orman arazileri farklı bir amaçla kullandırılmaya çalışılarak, mevcut ağaçlar yerlerinden sökülerek, ülkemizin ciğerlerine ve doğaya zarar verilmektedir.

Hukukçularımızın konu hakkında yapmış̧ olduğu değerlendirmeler ışığında Biyologlar Derneği, Yeşil Barış̧ Hareketi ve Şehir Plancıları Odası olarak hukuksuz yapılan kiralamanın iptal edilmesi ve söz konusu tahribatın derhal durdurulması talebiyle 26 Ağustos 2021 (Yarın) saat 10:30’da Yüksek İdare Mahkemesi Mukayyitliğine dava dosyamızı sunmak üzere hazır olacağımızı tüm kamu oyunun bilgisine sunarız.

BİYOLOGLAR DERNEĞİ

ŞEHİR PLANCILARI ODASI

YEŞİL BARIŞ HAREKETİ