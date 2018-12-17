Yine sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 18 - 24 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC belirtilen tarihlerde genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak

Rapora göre, yarın parçalı çok bulutlu ve yağmurlu akşam saatleri gök gürültülü sağanak yağmurlu, Çarşamba günü parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Perşembe günü parçalı bulutlu sabah saatleri yer yer sağanak yağmurlu; Cuma günü parçalı ve az bulutlu; Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri parçalı bulutlu geçecek.



En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise periyodun ilk iki günü Güneyli , diğer günlerde ise Kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek