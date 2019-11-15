Yine siyanürlü toplu intihar şüphesi: Bakırköy'de bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul, Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı'nın açıklamasında, "Olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikaleden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.

Bakırköy Kaymakamlığı@Bakirkoygovtr Bakırköy İlçesi Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak ta şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.

BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI: SİYANÜR TESPİT EDİLDİ

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan olaya ilişkin bir açıklama daha yapıldı. Kaymakamlık açıklamasında, "Olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" denildi.