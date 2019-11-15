Yine siyanürlü toplu intihar şüphesi: Bakırköy'de bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikaleden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir" denildi.
Bakırköy Kaymakamlığı@Bakirkoygovtr
Bakırköy İlçesi Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Sokak ta şüpheli ölüm ihbarı alınmış söz konusu adrese intikal eden ekiplerimiz biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Olay ve nedeni ile ilgili araştırmalar devam etmektedir.
BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI: SİYANÜR TESPİT EDİLDİ
Bakırköy Kaymakamlığı'ndan olaya ilişkin bir açıklama daha yapıldı. Kaymakamlık açıklamasında, "Olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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