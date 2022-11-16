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Yine vatandaşlık verilirken hata yapıldı... Kıbrıs Gazisi Şehit diye yazıldı....

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Gökhan Subaşı’nın KKTC Yurttaşlığına Alınması İçin Hazırlanan 1820/2022 Nolu Önerge Yazımında Yaşanan Yazım Hatası Hakkında Açıklama
Yine vatandaşlık verilirken hata yapıldı... Kıbrıs Gazisi Şehit diye yazıldı....

Gökhan Subaşı’nın KKTC Yurttaşlığına Alınması İçin Hazırlanan 1820/2022 Nolu Önerge Yazımında Yaşanan Yazım Hatası Hakkında Açıklama

Bakanlar Kurulu’nun Ü(K-1) 1393-2022 sayılı ve bakanlığımızın 1820/2022 nolu önergesi ile KKTC Yurttaşlığına alınan Gökhan Subaşı’nın önerge yazılımında Baba Yaşar Subaşı’nın 1974 Barış Harekatına katıldığı ve şehit olduğu sehven yazılmıştır. Esasen Gökhan Subaşı’nın babası 1974 Barış Harekatına katılmış, değerli bir gazimizdir.

Kamuoyunun gündemine gelen konu yazım yanlışlığı ile oluşan bir hatadır.

Bakanlığımızın ilgili bölümü tarafından Gökhan Subaşı’nın önergesinde oluşan yazım hatası kısa sürede tadilat önergesi hazırlanarak düzeltilecektir. Sehven yaşanan bu yazım hatasından dolayı öncelikle Kıbrıs Gazimiz Yaşar Subaşı’dan ve kamuoyundan özür diliyoruz.

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