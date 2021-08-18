Yine Yeniden....

2 yıl aradan sonra Hollanda'nın Rotterdam şehrinde düzenlenen yarışmanın üzerinden neredeyse aylar geçti fakat yankıları devam ediyor... Bundan böyle artık sizlerle bu siteden buluşup, 2022 yılında gerçekleşmesi planlanan yarışma ile ilgili detayları paylaşacağım. Yani artık mola bitti...Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlenen ve İtalya’nın zaferi ile sonuçlanan yarışmanın ardından gözler hem ülkelere hem de organizasyona çevrildi. Başvurular sona ererken, yetkililer ev sahibi olacak olan şehrin ismini açıklamadı. Tahminimce Ağustos ayı sonu ya da Eylül 2021 de ise dünyanın en büyük canlı müzik etkinliğine ev sahipliği yapacak olan şehrin belirlenebilir. Açıklamada dikkat çeken bir detay ise 22 olan sayının 11'e düşürüldü. Bu şehirler Acireale, İskenderiye, Bolonya, Cenova, Milano, Palazzolo Acreide, Pesaro, Rimini , Roma, Sanremo ve Torino olarak açıklandı.

Şehir henüz netleşmedi ama birçok şehrin ev sahipliği yapma teklifi dikkat çekti. Bu kadar çok talep varken hangi şehrin ev sahipliği yapacağı ile tahmin yürütmek gerçekten zor. Ama gönlüm Roma ya da San Remo’dan yana…

Ev sahibi şehir olmak hiç de kolay değil. Şartları var. Organizasyon yaptığı açıklamada ev sahibi olacak şehrin;Şehirden en fazla 90 dakika uzaklıkta bir havaalanı olması,Etkinliğe yakın bölgede 2.000'den fazla otel odası,Ayrıca büyük ölçekli bir canlı yayına ev sahipliği yapabilecek bir altyapı olması. (Salon iç ve dış çevresi yayına elverişli olması, 10 bin seyirci kapasitesi, kulis ve sahne arasındaki mesafe). Acaba kritlerleri hangi şehir yerine getirebilecek ?

Moda ile sanat birleşip Milano mu ev sahibi olur?

Yoksa son yıllarda ulusal seçmelere adını veren Sanremo mu?

Belki de 1991 yılında ev sahibi olan başkent Roma yine ev sahibi olur...

Dünyanın en büyük canlı müzik etkinliğine ev sahipliği hangi şehir yapacak? İşte bu soruların yanıtını sizler kadar ben de merak ediyorum.

Umarım en kısa sürede bu soruya yanıt bulunur.

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