Yiyecek Ve İçecek İşletmelerinin Riayet Etmesi Gereken Önlemler

3 sivil toplum örgütü tarafından, restoranlarda Covid-19 bulaş riskinin en aza indirmek için alınabilecek önlemlere dikkat çekildi.

3 sivil toplum örgütü tarafından, restoranlarda Covid-19 bulaş riskinin en aza indirmek için alınabilecek önlemlere dikkat çekildi.

Gıda Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Restorancılar Birliği tarafından yayınlanan ortak bildiride Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün yaptığı açıklamalara paralel olarak restoranlar için alınabilecek önlemlere dikkat çekildi.

Ortak bildiriye göre alınabilecek önlemler şunlar:

“• İşletme girişinde kayıt/filyasyon takip sistemi ile el dezenfektan ünitesi bulundurulmalı, temassız ateşölçer ile girişler kontrollü sağlanmalıdır.

• İşletme faaliyet saatleri, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen gün ve saatler içerisinde olmalıdır.

• İşletmenin dış alanları kullanılmalı veya kapalı alanlarının azami üçte biri kullanılabilecek şekilde sınırlı sayıda müşteri kuralına uyulmalı, masalar arasında yeterli mesafe bulunmalıdır.

• Servis yapılan masalar arası mesafe 1.5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecektir. Mesafe ayarlamasının yapılamayacağı işletmelerde bir masa dolu bir masa boş olacak şekilde müşteri kabul edilebilecektir.

• İşletmenin içinde sıra oluşabilecek her yerde en az 1 metre ara ile zeminde mesafe işaretlemeleri yapılacaktır.

• İşletmenin kapalı alanlarındaki çocuklara ayrılmış oyun odası gibi alanlar hizmete açılmayacaktır. İşletmelerin açık alanlarındaki çocuk oyun grupları (salıncak, kaydırak vb.) periyodik olarak temizlenmek şartı ile kullanılabilecektir.

• İşletmenin tamamında kapı kolları, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, pos cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenecek, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanacak, klor bileşiklerinin zarar verdiği pos cihazı, telefon, bilgisayar klavyesi gibi yüzeylerde ise %70’lik alkol bazlı ürünler kullanılacaktır.

• İşletme mutfağında Gıda Güvenliği ve Hijyen uygulamaları ve özellikle de Gıda Güvenliğinin en temel parametrelerinden olan Kişisel Hijyen uygulamalarının sıkılığı arttırılmalıdır.

• Çalışan tüm personelin PCR veya antijen testlerini Bakanlar Kurulu kararlarınca belirlenen periyotta yenilemesi yasal zorunluluktur.

• Covid Test sonuçları pozitif çıkan personel ve varsa temaslıları ile ilgili en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bilgi verilmesi yasal zorunluluktur.

• Gıda işletmelerinde el yıkamanın önemi ile ilgili bilgilendirmeler yapılmalıdır. Üretim alanlarında el yıkama noktaları tam donanımlı ( akan su , sıvı sabun, dezenfektan ve mutlaka tek kullanımlık havlu ) olmalıdır.

• Gıda Güvenliği ve Hijyen eğitimleri düzenli olarak tekrarlanmalı , Gıda işletmelerinde bilinçli personel görev almalıdır.

• Kasa veya Ödeme noktasında müşteri ile para veya kredi kartı teması yapan kişi el hijyenine özen göstermelidir. Bu işlemlerden sonra gıdaya temas zorunlu ise işlem sonrasında elleri mutlaka yıkayıp dezenfekte etmelidir.

• Temaslı sayısını kontrol etmek için çalışanların vardiyalara bölünerek farklı saatlerde çalışmaları sağlanmalıdır.

• Personel giriş-çıkış kayıtları fiziksel temasta bulunulmayacak şekilde düzenlenmelidir.

• Personel WC-Lavabo alanlarında hijyen uygulamaları arttırılmalıdır.

• Müşterilerin kullanımında olan wc alanlarında da hijyen önlemleri arttırılmalı tuvalet kağıdı, sıvı sabun, kağıt havlu ve el dezenfektanı eksiksiz bulunmalıdır.

• Personelin üretimde üniforma olarak giydiği kıyafetler ile dışarıya çıkması yasaklanmalıdır. Üniformalar hergün yıkanmış ve temiz olarak giyilmelidir.

• Personel, çalışma saatleri süresince ağız ve burunu tam kapatacak şekilde maske takmalıdır. Bu maskeler belli aralıklarla yenilenmelidir.

• Çıplak el ile gıdalara temas etmekten kaçınılmalıdır.

• Gıdalara temas etmeden once ve temas ettikten sonra eller 20 saniye boyunca sabunla ovuşturularak etkin bir şekilde yıkanmalıdır.

• Yiyeceklerin ve özellikle hayvansal gıdaların iyi pişirilmiş olmasına dikkat edilmeli, gerekirse gıdanın merkez iç sıcaklığın ölçülerek kontrolleri yapılmalıdır.

• Pişirme işlemi uygulanmayacak olan salata, sebze ve meyveler üç aşamalı olarak ( ön yıkama-yıkama-durulama ) bol su ile etkin bir şekilde yıkanmalıdır. Salata ve Meyve ürünleri için gıdaya uygun dezefektasyon ve durulama işlemleri de yapılabilir

• Gıda muhafaza, hazırlık veya üretim işlemleri yapılan yüzeyler düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

• Müşteriden dönen tabaklardaki atıklar eldivenle muamele edilerek kesinlikle çöpe atılmalıdır.

• Kullanılan mutfak malzemeleri veya tabak çatal vb servis malzemeleri bulaşık makinesinde yüksek sıcaklıkta yıkanmalıdır.

• Serviste kullanılan tuz, karabiber, soslar vb tek kullanımlık ambalajda bulunmalıdır.

• Serviste müşteriye sunulacak çatal-kaşık vb malzemeler kapalı bir ambalajda olmalıdır.

• Servis alanında bulunan masalar her müşteriden sonra dezenfekte edilmelidir.

• Eğer mevcutsa; hasta ve özel gereksinimi olan kişiler tarafından kullanılan tekerlekli sandalye, mama sandalyesi vb. araçlar her kullanım sonrası mutlaka temizlenecek/dezenfekte edilecektir.

• Mutfak ve salonun kapalı alanlarının tamamının kapı ve pencereleri açılarak sürekli doğal havalandırılması sağlanacaktır.

• Klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak, vantilatör kullanılmayacaktır.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işletmelerin havalandırması, temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenecek ve sık sık doğal havalandırma yapılacaktır.”