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"Yiyin efendiler!"

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"Yiyin efendiler!"
Eski Maliye Bakanı ve CTP Milletvekili Birikim Özgür, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden son 3 yıldır Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı’nın “izaz ikram” kapsamında gerçekleştirdiği harcamaları kamuoyu ile paylaştı.

Detay Kıbrıs

Özgür, bahsi geçen bilgilere meclis üzerinden yazılı soruyla ulaştığının altını çizerek, 2014-2015 yıllarındaki CTP hükümeti dönemi ile 2016 UBP-DP hükümetinin “icaz ikram” olarak ne kadar harcamada bulunduğunu karşılaştırdı.

Başbakanlığın, kendi dönemlerindeki harcamalara nazaran %255 artış gösterdiğini açıklayan Özgür, Maliye Bakanlığı’nın ise %528 oranında artış gösterdiğini vurguladı.

Bahsi geçen oranları, miktar olarak da açılayan Özgür, Başbakanlığın, izaz ikram için 2014'te yani kendi dönemlerinde 110 bin TL, 2015'te 133 bin TL ve 2016'da yani UBP-DP hükümeti döneminde ise 341 bin TL harcamış olduğunu, UBP döneminde harcamanın % 255 arttığını kaydetti.

46058.jpgKoalisyon hükümetinin küçük ortağı Demokrat Parti'nin elinde bulunan Maliye Bakanlığı’nın ise 2014'te 17 bin TL, 2015'te 19 bin TL ve 2016'da ise 100 bin TL harcamış olduğunu, DP döneminde harcamanın  % 528 artış gösterdiğini vurguladı.

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  • Birikim Özgür- Maliye Eski Bakanı

Özgür, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Zeren Mungan Maliye Bakanı iken ziyaretine gittiğimde "sana sadece su ikram edebilirim, ister misin?" demişti de şaşırmıştım.

Başbakanlar genelde yoğun olur. Milletvekilleri ve bakanlarla ögle yemeğini ofiste birlikte alarak zamanı iyi kullanmak durumunda kalırlar. Özkan Yorgancıoğlu da ömersoyer Kalyoncu da bize ısmarladıkları yemekleri her seferinde ceplerinden para çıkarıp ödedi.

Çoğu sefer de abarttıklarını düşündüm açıkçası. Ancak yıllarca kamu kaynakları o kadar hoyratça kullanılmıştı ki bu gibi sembol nitelikli konularda örnek davranışlara gerçekten de ihtiyacımız vardı.

Merak edip biz görevi devrettikten sonra bu sembol nitelikli konuda hassasiyetin devam edip etmediğini araştırdım. 2014-2016 döneminde yıllık temsil giderlerini yani izaz ikram giderlerini mecliste yazılı soruyla talep ettim.

Başbakanlık ve Maliye'yi paylaşmak istiyorum.

Kabaca 2014 ve 2015 CTP dönemini, 2016 da UBP-DP dönemini temsil ediyor.

Başbakanlık, izaz ikram için 2014'te 110 bin TL, 2015'te 133 bin TL ve 2016'da ise 341 bin TL harcamış. UBP döneminde harcama % 255 artmış.

Maliye, 2014'te 17 bin TL, 2015'te 19 bin TL ve 2016'da ise 100 bin TL harcamış. DP döneminde harcama % 528 artmış.

Miktarların hiçbir önemi yok. Zihniyet önemli. Sigarasını bile devlette ödettirmeye çalışan bakan ve bürokratlarla bu iş olmaz...

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