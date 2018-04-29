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YKP 1 Mayıs eylemine katılım çağrısında bulundu

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) 1 Mayıs’ta yapılacak yürüyüş ve eyleme katılım çağrısı yaptı.
YKP 1 Mayıs eylemine katılım çağrısında bulundu

Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası yaptığı açıklamada, YKP’nin 1 Mayıs, Salı günü 17:00’de YKP Genel Merkezi önünde buluşup Kuğulu Park’tan başlayacak yürüyüşe katılacağı belirtildi.

Açıklamada, yeniden ortak 1 Mayıs’ta Kıbrıs’ta çözüm taleplerini dile getirmek, dayatmalara karşı direnişi birlikte yükseltmek amacıyla bu coğrafyada yaşayan herkes ortak eyleme katılmaya çağırıldı.

YKP, Çetinkaya Sahasındaki ortak 1 Mayıs’a katılım için,  saat 18.00’de Kuğulu Park’ta buluşup ortak eylem alanına yürüneceğini de belirtti.

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