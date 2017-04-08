YKP 13. Kurultayını yapacak

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 13. Kurultayı 6 Mayıs’ta yapılacak.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, 4 Nisan’da olağan toplantısı yapan YKP Parti Meclisi, 13. Kurultayı ile ilgili çalışmaları değerlendirdi ve görüş alışverişinde bulundu.

YKP Parti Meclisi bu çerçevede, 13. Kurultayın 6 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00’te KTÖS lokalinde toplanmasına karar verdi. Kurultay gündeminde; karar taslakları, Parti Meclisi raporu ve parti tüzük değişiklik önerileri ile organların seçimi bulunuyor.