YKP 13’üncü Olağan Kurultayı yarın

YKP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu organlarına seçim yapılacak Kurultayda, parti meclisi raporu ve mali rapor ele alınacak; tüzük değişikliği önerileri görüşülecek.
Gündemde, “YKP, demokratik hukuk devleti içinde Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesini ısrarla savunur; Hukukun üstünlüğü lafta kalmamalı, Etkin ve verimli ve hesap sorabilir bir yönetim koşuldur; Sermayenin uluslararası egemenliğine meydan okumak gerekir; Hade, işgale ve statükoculara karşı koalisyon; Ekim devriminin 100. yılında, yeni sosyalist devrimler için mücadele zamanı” başlıklı karar taslakları da var.
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