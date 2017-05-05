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YKP 13’üncü Olağan Kurultayı yarın

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YKP 13’üncü Olağan Kurultayı yarın
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) 13’üncü Olağan Kurultayı yarın yapılacak. Kurultay saat 15.00’te KTÖS’te yer alacak.

YKP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu organlarına seçim yapılacak Kurultayda, parti meclisi raporu ve mali rapor ele alınacak; tüzük değişikliği önerileri görüşülecek.

Gündemde, “YKP, demokratik hukuk devleti içinde Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesini ısrarla savunur; Hukukun üstünlüğü lafta kalmamalı, Etkin ve verimli ve hesap sorabilir bir yönetim koşuldur; Sermayenin uluslararası egemenliğine meydan okumak gerekir; Hade, işgale ve statükoculara karşı koalisyon; Ekim devriminin 100. yılında, yeni sosyalist devrimler için mücadele zamanı” başlıklı karar taslakları da var.

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