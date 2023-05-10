YKP 25 Haziran seçimlerine katılmayacak!

İşte açıklama;

YKP Parti Meclisi’nin 9 Mayıs 2023 tarihide aldığı karar

2017 yılındaki Parti Meclisinin genel seçimlere gidildiği süreçteki değerlendirmesi hala geçerlidir; bütün algıların karıştığı, söylenenlerin anlamsızlaştığı, kelimelerin pratiğe dökülmediği, reklamın iyisinin kötüsünün fark etmediği ve bu anlayışın örgütlere de yansıdığı bir dönemden geçmekteyiz.

YKP’nin kurulduğu günden beri söyledik, söylemeye devam ediyoruz: YKP, her seçimi kendi koşulları içinde değerlendirerek kararlar üretir.

İçinde yaşadığı toplumun ve dünya üstündeki bütün yaşamların daha eşite, daha özgüre ve daha adaletliye doğru evrilmesini temel amaç olarak gören YKP, siyasi çalışmayı ve örgütlenmeyi yeni bir dünyaya ve yeni bir Kıbrıs’a ulaşabilmek için bir araç olarak görür. YKP seçimlere girer veya girmez, temel söylemi bu karara bağlı olarak değişmez. YKP, herhangi bir seçime aday göstererek katılmayı da boykotu da rejimi deşifre etmek ve alternatifler üretmek için birer araç olarak kullanır. Partinin ve toplumsal muhalefetin örgütlenme ve mücadele kapasitesi, halkın beklentileri, yerel ve genel siyasi gelişmeler gibi somut faktörler YKP’nin seçimlerde aday gösterip göstermeme, seçim ittifaklarına dâhil olup olmama kararlarını şekillendirir.

YKP, deniz aşırı sömürge mantığıyla TC’den dayatılan, siyasal İslam ve neoliberalizm ile biçimlendirilmiş sosyo-ekonominin temel konularında birbirlerinin benzeri bir konuma gelmiş veya getirilmiş siyasal partilerin geçmiş pratikleri de göz önüne aldığında, önemli bir kısmının isteseler de yapısal bir fark yaratamayacağı, bunun yanında gönüllü veya gönülsüz TC’nin yerel alt yönetiminin dayatmalarını büyük oranda hayata geçirecekleri tespitini yapmaktadır.

Bize sıkça “seçimde aday göstererek katılmak için neden işbirliği yapmadınız?” diye sorulmaktadır. Yeniden konunun altını net olarak çizmek isteriz; eylem ve söylem birlikteliği olmayan, tabandan destek bulmayan birlikteliklerin istenen hedeflere varması mümkün değildir.

Gelinen aşamada, ortak siyasal ilkeler çerçevesinde, üzerinde uzlaşılabilecek bağımsız bir adayın belirlenmesi durumunda beraber çalışabileceğimizi beyan etmemize rağmen bu da mümkün olmadığından YKP, 25 Haziran’daki ara seçime aday göstererek katılma sebebi bulamamıştır.

Seçim sonrası süreçte, YKP, pratiğiyle emek, barış, ekoloji, toplumsal cinsiyet eşitliği, anti-militarist ilkeler temelinde yaşamı savunmak için diğer siyasi partiler tarafından atılacak adımları daha önce de olduğu gibi destekleyecek, onlarla yan yana gelmeye devam edecektir…

Yeni Kıbrıs Partisi olarak, başka bir dünya, başka bir Kıbrıs, başka türlü bir siyasi anlayışın mümkün olduğuna inananları, mücadeleyi, her yerde direnişi örgütlemeye çalışan bizlerin yanına çağırırız!