Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), 32. yaşını kutluyor.



YKP Sekretaryası’ndan yapılan yazılı açıklamada, YKP’nin 1989 yılında çıktığı yolda 32 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele verdiği, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlı olduğu vurgulandı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“32 yıldır YKP’nin barış ve sosyalizm yolculuğu sürüyor…Biz, 32 yıllık mücadele tarihimizle vardık, varız, var olacağız…Mücadelemiz sürüyor, biz kazanacağız.”