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YKP: Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz!

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YKP Örgütlenme Sekreteri Halil Karapaşaoğlu Abdullah Korkmazhan’ın da Türkiye’ye girişine izin verilmemesini değerlendirdi. Açıklama şöyle:
YKP: Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz!

Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan milli güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle G 82 numaralı tahdit kodundan dolayı dün Ankara Esenboğa Havaalanına alınmadı. Böylece Abdullah Korkmazhan da düşüncelerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti’ne girmesi yasaklanan Kıbrıslı Türk yurtseverler arasına girdi.

Kıbrıslı Türk muhalifler, devrimciler 50 yıldır Ankara tarafından ehlileştirilmeye çalışılmaktadır. Ankara’nın boyunduruğu altında yaşamak istemeyenler, Ankara’nın Kıbrıslı Türklere dayattığı yaşam biçimini reddedenler, Kıbrıs’ın ortadan ikiye bölünmesine, kuzeyin Türkleştirilip, Kıbrıslı Rumlara ait olan bütün renklerin imha edilmesine başkaldıranlar 50 yıldır Ankara’nın hegemonyasına karşı dimdik ayaktadır.

Kıbrıslı Türk aydınlar bu ülkenin zeytininden, dağına, denizinden toprağına kadar yaşamaya dair bu küçücük ada parçasında ne varsa… Barışa dair ne varsa… Hakka, adalete, özgürlüğe dair ne varsa… Sevgiye dair ne varsa… Ortak vatan mücadelesine dair ne varsa hepsinden sorumludur. Bütün bu değerler için Kıbrıslılar 50 yıldır varlık mücadelesi vermektedir.

Bu yurtseverlerin Mîsâk-ı Millî sınırları içinde hangi siyasal faaliyetleri olmuştur? Türkiye Cumhuriyeti açık açık Kıbrıs’ın işgal ettiği kuzeyini politik olarak kendi sınırları içinde görmektedir. Yurtseverlerin işgal topraklarında göstermiş olduğu siyasal faaliyetler, TC’nin milli güvenliğini “tehdit” eden unsurlar olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizin birleşmesini istemek, ülkemize barışın gelmesini istemek, kendi kendimizi yönetmeyi istemek, Kıbrıslı Rumların işgal topraklarında evlerine geri dönüş hakkını savunmak ne zamandan beri “tehdit” olarak görülmektedir? Türkiye’nin milli sınırları ne zamandan beri Kıbrıs’a kadar uzanmıştır? Kıbrıs’ın kuzeyi TC’nin milli sınırları içinde değildir, olmayacaktır! Kıbrıs bizim ülkemizdir. Anayurdumuzdur. Bu ülkenin yurtseverleri bu ülkeyi sevmekten gayrı hiçbir suç işlememiştir.

Yeni Kıbrıs Partisi Karpaz’dan Limnidi’ye (Yeşilırmak) kadar insanlarımızın, aydınlarımızın Ankara tarafından aşağılanmasını, hiçleştirilmesini, yerli işbirlikçilerin bütün bu yaşanılanlar karşısında duyarsız kalmasını hiçbir koşulda kabul etmeyecektir. YKP, bu ülkenin hakikatini, barışını, birleşmesini TC’ye ve onun bizlere dayattığı unsurlara rağmen savunmaya devam edecektir.

Abdullah Korkmazhan bu ülkenin siyasi karakterlerinden, düşün emekçilerinden biridir. Korkmazhan’a yapılmış bu saygısızlık ülkemizin bütün yurtseverlerine yapılmıştır. Başta Türkiye’deki devrimci örgütler olmak üzere, bu ülkede yaşayan bütün insanları bu siyasi şiddet karşısında tepki göstermeye çağırıyoruz. Elçilik sömürge valiliği gibi davranmaktan bir an önce vazgeçmelidir.

Tüm Kıbrıslılar, bu çağrı sizedir! Abdullah Korkmazhan’a ve diğer bütün yurtsever insanlarımıza sahip çıkalım. İşgalci tarafından “terör ve tehditle” iliştirilerek ötekileştirilen, TC’nin boyunduruğuna karşı başkaldıranlar özgürlük kavgasını onlarca yıldır sürdürmektedir. Elçiliğe karşı eylemler organize edilip bütün bu olanların hesabı tek tek sorulmalıdır. Aydınlarımız korkutulmaya çalışılmaktadır. Bu sistematik bir saldırıdır. Türk sömürgeciliği, topluma, Ankara’ya karşı çıkmanın bir bedeli olduğunu göstererek insanlarımızı korkutmaya çalışmaktadır. Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz!

Korkmazhan yalnız değildir. YKP, Abdullah Korkmazhan ile dayanışmaktadır. Bütün yurtsever insanlarımızla da dayanışmaya da devam edecektir! 

 

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