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YKP: Asya bebeğin sağlık hakkı için sokakta olmak gerek

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YKP Sekretaryası yaptığı açıklama ile yarın, 10 Eylül, Cuma günü saat 10’da Asya bebeğin sağlık hakkı için yapılacak eyleme destek belirtti, katılım çağrısı yaptı.
YKP: Asya bebeğin sağlık hakkı için sokakta olmak gerek

Açıklama şöyle:

 

Son iki yılın en önemli gündemi sağlık hakkıdır, bunu günün her saatinde hissettiğimiz zamanlardan geçmekteyiz. Sosyal devlet anlayışının temelinde olması gereken, ücretsiz, kaliteli, parasız sağlık ve eğitim hakkı çok uzun zamandır Kıbrıs’ın kuzeyindeki coğrafyasında mevcut değildir. Birçok hasta ve hasta yakını ilaç bulamamakla, zamanında sağlık hizmeti alamamakla ilgili şikayetlerini sürekli gündeme getirmekteydi, pandemi döneminde bu şikayetlerin sayısı katlandı.

 

Yaşadığımız dönem itibari ile çeşitli nadir hastalıklar da yeni doğan çocuklarda daha sık görülmeye başlandı. Bunların tedavileri için hem zor ulaşılır sağlık hizmetleri ve ilaçlar, hem ciddi parasal kaynak gerekmektedir. Takip edilmeye, sürekli sağlık hizmetlerinin planlanmasına ihtiyaç vardır. SMA da bu nadir hastalıklardan biridir. Ancak Kıbrıs’ın kuzeyindeki yönetim sorumluluğunu anlamaktadır. Başbakanın bağış miktarının eleştirisi rakamın küçük olmasından değil, konuya anlamadığının ispatı olarak kabül edilip yapılmalıdır. Çünkü bu coğrafyada nadir hastalık tedavisini ve bakımını bekleyen onlarca çocuk olmasına rağmen idarenin başı şov ile bir çek vererek sorumluluğunu yerine getirdiğini düşünecek kadar bilgisizdir. Sağlık Bakanı ise kumarhanelere, sermayeye imtiyazlar sağlamakla meşgul olduğu için sağlık hakkı kısmına henüz ulaşmadı, bunu herhalde ondan bekleyemeyiz, Sağlık bakanlığı böyle konularla ilgilenemeyecek kadar meşgul!

 

Böylesi koşullarda aylardır kampanya yapan, mücadele eden Asya bebeğin ailesi ve gönüllüler, onun yaşatılması ve sağlık hakkına dikkat çekmek için yarın 10 Eylül sabah saat 10.00’da Citroen Işıklarından Sağlık Bakanlığına yürüyüş çağrısı yaptı, Yeni Kıbrıs Partisi olarak bu çağrıya desteğimizi ve dayanışmamızı ortaya koyarız. Tüm halkımızı sokakta olmaya çağırırız 

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