YKP: Avrupa Gazetesi TC sömürgeciliği tarafından yargılanmasına sessiz kalmayacağız

YKP Örgütlenme Sekreteri Halil Karapaşaoğlu Avrupa Gazetesi yazarları Şener Levent’e, Faize Özdemirciler’e ve Ali Osman Tabak’a 6 dava dosyalanması ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklama şöyle:

Kıbrıs’ın kuzeyini sömürgesi haline getiren Türkiye Cumhuriyeti, sömürge merkezi olarak çalıştırdığı elçilik aracılığıyla geçtiğimiz gün Avrupa Gazetesi yazarları; Şener Levent’e, Faize Özdemirciler’e ve Ali Osman Tabak’a başsavcılıkla birlikte 6 dava dosyalamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin işgal topraklarında yarattığı ekolojik talana, Kıbrıslıların iradesinin taşınan nüfusla ortadan kaldırılmasına, siyasilerin elçilik ve MİT aracılığıyla tehdit edilmesine, mafya ve kktc devletinin iç içe geçmesine, sömürgecinin bu ülkenin kurumlarını sağlıktan eğitime yok etme girişimine, insanlarımızın yoksullaştırılmasına karşı çıkan başta Avrupa Gazetesi yazarlarının, gazetecilerin, sendikacıların, siyasi parti temsilcilerinin, aydınların ve yurtseverlerin TC sömürgeciliği tarafından yargılanmasına, tehdit edilmesine Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) olarak SESSİZ KALMAYACAĞIZ!

Avrupa Gazetesi TC sömürge yönetimi tarafından sistematik olarak saldırılara uğramaktadır. Gazete bombalanmakta, kurşunlanmakta, taşlanmakta ve çeşitli sebeplerle haklarında davalar açılmaktadır. Yok oluşu sorgulayan, esarete ve işgale karşı direnen gazetecilerin düşüncelerinden ve düşüncelerini ifade etmek istemelerinden dolayı karşılaştıkları barbar saldırılar hiçbir şekilde kabul edilmez. Türkiye Cumhuriyeti, adanın kuzeyinde kendi mevcudiyetini sorgulan bütün yurtseverlere 1960’lı yıllardan bugüne saldırılar düzenlemektedir. İnsanlarımız öldürülmüş, kurşunlanmış, bombalanmış, tehdit edilmiş ve sürgüne zorlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün baskılarına, şantajlarına ve tehditlerine rağmen ülkemizin gazetecileri ve yurtseverleri sömürge rejimine karşı hâlâ direnmektedir. Düşünce ve ifade özgürlüğünden ekolojiye, anti militarizmden TC’nin nüfus taşıyarak burada yarattığı beyaz soykırıma kadar her alanda sömürgeciye karşı cepheler açılmıştır. Başta Avrupa Gazetesi olmak üzere bütün yurtseverler bu alanda her şeye rağmen direnmektedir. Direnecektir!

Düşüncelerini her ortamda istediği şekilde ifade etmek bir insan hakkıdır. Gazetecilerimizin düşüncelerini ifade etmek için sömürgecinin icazetini olması söz konusu olamaz. Adanın kuzeyinde insan hak ve özgürlükleri TC sömürge yönetimi tarafından barbarca yok edilmektedir. Bu saldırılar kesinlikle normalleştirilmez. Aydınlarımızın hiçleştirilmesine, değersizleştirilmesine, ötekileştirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Yeni Kıbrıs Partisi 1989 yılından bu yana sömürge yönetimi altında düşünce ve ifade özgürlüğü için mücadele vermektedir. YKP, Avrupa Gazetesi’ndeki dostlarımızla sömürgeciye karşı verdikleri mücadelede dayanışır, onlara yapılan saldırılara karşı sessiz kalmayacağını bütün kamuoyuna duyurur.