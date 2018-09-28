YKP, Avrupa Sol Parti toplantıları için Brüksel’e gidiyor

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme ve Genel Kurul toplantıları 29-30 Eylül tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilecek. YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı toplantıya katılacak…

Toplantılarda uluslararası durum ve gelişmeler, çeşitli çalışma gruplarının raporları, yaz üniversitesi çalışmaları, Avrupa’daki ve ülkelerdeki sosyal ve siyasi durum değerlendirilecek. Yürütme toplantısının özel bölümde ise “Yunanistan: Avrupa programının bitişi sonrası mevcut durum ve olası gelişmeler” başlığı ile Yunanistan’daki gelişmeler değerlendirilecek…

Genel Kurulun temel gündemi 23-26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri olacak. Toplantıda ortak manifestonun son şekli verilip, seçimlerle ilgili kararlar verilecek. Ayrıca Genel Kurulda 2019 siyasal çalışmalar takvimi de ele alınacak…

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 28 Eylül’de adadan ayrılacak ve 30 Eylül’de adaya dönecek…