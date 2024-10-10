YKP, Avrupa Sol Parti toplantıları için Brüksel’e gidiyor

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yürütme Kurul toplantısı 12-13 Ekim’de Brüksel’de gerçekleştirilecek. YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı toplantıya katılacak…
Toplantılarda son politik gelişmeler ve Avrupa Solu’nun geleceği değerlendirmesi, uluslararası durum ve gelişmeler değerlendirilecek.
YKP Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı, 11 Ekim’de adadan ayrılacak ve 13 Ekim’de de adaya dönecek…
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