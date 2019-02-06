YKP: Avrupa Solunun güçlenmesi için oy vermeye çağırırıyoruz

Meclisi toplantısında, Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de yapılan genel üye toplantılarındaki görüşlerle şekillenen “Avrupa Parlamentosu seçimleri üzerine” başlıklı karar metni kabül edildi.

Metinle birlikte kabül edilen kararda bu doküman çerçevesinde somut adımlar için çalışma yapıp kamuoyunu bilgilendirmesi için Parti Sekretaryası da görevlendirildi…

YKP Parti Meclisi tarafından “Avrupa Parlamentosu seçimleri üzerine” başlıklı karar şöyle:

Yeni Kıbrıs Partisi, Avrupa Sol Partisi (EL) gözlemci üyesidir ve Avrupa Parlamentosu seçimlerini de bu çerçevede değerlendirir.

Avrupa’da yükselen faşist, aşırı sağcı yaklaşımlara, neo-liberal dayatmalarla, emek haklarının geriletilmesine karşı mücadele edilmesi ve insan hak ve özgürlük alanlarının genişletilmesi için halkların ortak hareketi ile seçimlerde tavır geliştirme Avrupa Sol Partisi’nin bir süredir temel gündemidir.

Bu çerçevede Ocak 2019’da, Brüksel’deki Avrupa Sol Partisi Yürütme Kurulu toplantısında “Krizden ilerici bir çıkış için 2019 Avrupalılar Seçimlerinde ortak deklarasyon: Avrupalılar Seçimlerinde Sola oy ver” belgesi onaylanmıştı. Bu doküman “2019 Mayıs ayında Avrupalılar seçimleri halkların geleceği için çok önemli bir adım olacaktır. Zaman değişiyor ve daha neoliberal ve muhafazakâr Avrupa Birliği (AB) gerçek bir tehdittir. Sol güçler, yeni neoliberal-muhafazakâr merkez ve aşırı sağ bloğun tek ve gerçek alternatifini temsil eder” dendikten sonra platformun temel ilkleri ortaya konmaktadır. “Avrupa Sol Partisi tarafından sunulan seçim platformu demokratik, sosyal, ekolojik ve barışçıl dayanışma merkezli toplumun anahtarlarını sunuyor.”

Yeni Kıbrıs Partisi, üye, sempatizan ve parti dostlarını tüm Avrupa’da, Avrupa Sol Partisi’nin karar altına alınan doküman çerçevesinde oluşturulacak ortak seçim platformlarını desteklemeye ve aktif dayanışmasını ortaya koymaya; Avrupa Sol Partisi’ndeki siyasi parti ve seçim bloklarının ve dolayısı ile GUE/NGL grubunun üyelerinin barışçı, ekolojik, toplumsal cinsiyet eşitlikçi, emekten yana başka bir Avrupa mücadelesi için Avrupa Parlamentosunda daha güçlü yer alması için oy vermeye çağırır.

Yeni Kıbrıs Partisi, “Kıbrıslı Türklerin 2 sandalye hakkı var” iddiasının doğru olmadığının, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin etnik temelli değil, tüm Avrupa Birliği yurttaşlarının bölgelerde oy kullanılması olduğunun altını çizer. YKP, çözüm olduğunda Kıbrıs’ın kuzeyindeki AB yurttaşlarının 2, güneyindekilerin de 4 Avrupa Parlamenter seçmesi uzlaşısı olduğu ama bunun yazılı bir antlaşmaya dönüşmediğini hatırlatır. Bu çerçevede Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde seçme seçilme hakkı olan herkesi etnik farklılık temelinde değil, Avrupa Parlamentosundaki grupların ideolojik pozisyonlarına bakarak kendi ideolojik yaklaşımları çerçevesinde gidip oy vermeye de çağırır.