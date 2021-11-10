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YKP, Cumartesi Günkü Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Bu Memleket Bizim Platformu’nun organizesiyle 13 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek eyleme katılım çağrısı yaptı.
YKP, Cumartesi Günkü Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı

YKP’den yapılan açıklamada, tüm üye, sempatizan ve parti dostları Cumartesi saat 14.30’da eski Peyak önünde oluşturulacak kortejde “isyanımız fetihçi zihniyete” pankartı arkasında buluşmaya davet edildi.

Açıklamada, “Gelin hep beraber talimatla yönetilmeye hayır, herhangi bir ayrımı, sınırı, engelli olmayacak, adanın tümünü temsil edecek şekilde ‘bu memleket bizim, biz yönetelim^’ demek için herkesi sokağa çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

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