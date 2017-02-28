 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.646
  • Altın 145,249
  • Dolar 3,6084
  • Euro 3,8254
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAVakıflar İdaresi Müdürü ambulans uçaklaTürkiye'ye gönderildi

YKP Dağyolu’nda yolun çökmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu

» »
YKP Dağyolu’nda yolun çökmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Dağyolu’nda (Fota) yolun çökmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Dağyolu’nda (Fota) yolun çökmesiyle ilgili eleştirilerde bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Dağyolu köyünün yolunun birkaç yerden çökmesi üzerine konuşmalar yapıldığını; yolları denetleyip kazalara ve kayıplara karşı kollayıcı olacak ilgili dairenin daha yol yapılmadan görevinin bilincinde olmadığı savunuldu.

Açıklamada “Bir devlet dairesi kendi bünyesinde yapılan bir yolu da işin başından denetlemeli ve her yere aynı standartta yol yapılamayacağını en iyi bilen özele de önerecek yer olarak bilgiyle denetlemelidir. Onlara uygun inşaat yapıldığını da yapanların amirleri proje bazında da sahada da izlemeli ve özele istihkaklar ona göre ödenmeli, daire bünyesinde de iş işten geçmeden yani devletin/halkı parası çarçur edilmeden müdahale etmelidir” denildi.

Bu kadar ağır bir iş yükünün yerine getirilmemesi ve meclisin hemen bu konuyu araştırmak için harekete geçmemesinin kabul edilemeyeceği kaydedilen açıklamada, “Yani devlet dairesi işini kötü yaparsa eyvallah mı?” ifadelerine yer verildi.

“MUHALEFET YOK, MUHALİF GÖRÜNENLER VAR”

YKP açıklamasında, “Muhalefet varmış derler, inanmayın muhalif görünenler vardır o kadar” denilerek, halkın aymazlığın boyutunu görüp partileri denetlemesi gerektiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDP:" Hükümet YSK’nın taleplerini bir an evvel yerine getirmeli"28 Şubat 2017 Salı 12:53
  • Muhalefetten nisap sorununa ilişkin açıklama28 Şubat 2017 Salı 12:33
  • Şahali: "Korku mu, hesap mı?"28 Şubat 2017 Salı 12:25
  • İtfaiye Müdürlüğü personeline eğitim28 Şubat 2017 Salı 12:20
  • Vakıflar İdaresi Müdürü ambulans uçaklaTürkiye'ye gönderildi28 Şubat 2017 Salı 12:16
  • Derya: Aşağıda oturup toplantıya katılmıyorlar28 Şubat 2017 Salı 12:09
  • Meclis toplanamadı!28 Şubat 2017 Salı 11:34
  • Dikkat Elektrik kesintisi var.!28 Şubat 2017 Salı 11:26
  • Cumhurbaşkanı Akıncı Pakistan’da28 Şubat 2017 Salı 08:59
  • Alkollü içki satış ruhsatları için bugün son gün28 Şubat 2017 Salı 08:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti