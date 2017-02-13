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YKP Dışilişkiler Sekreteri Alpay Durduran güneydeki meclisin kararını değerlendirdi

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YKP Dışilişkiler Sekreteri Alpay Durduran güneydeki meclisin kararını değerlendirdi
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kabul eden enosis referandumuna karşı olur.

YKP Dışilişkiler Sekreteri Alpay Durduran güneydeki meclisin kararını değerlendirdi. Açıklama şöyle:

Güney’de meclis azınlık oyuyla 1950 yılında yapılan ve Kıbrıslı Türklerin boykot ettiği ‘enosis’için imza toplanmasını 1959 yılının sonunda Kıbrıs’ın bir devlet olması kararıyla tüm Kıbrıslıların rızasıyla iptal etmiştir. Referandum diye karar altına alınan durum yasal değil tek yanlı sivil bir girişimdi ve sonucu acı verici bir geri çekilmeyle sonlanmıştı.

Bu tarihi bir olaydı ve ancak ibret ve ders almak için değerlendirilebilir. Şimdi bunu ibret almak için değil kutlamak için karara bağlamak anlamlıdır. Öneriyi sunanlar da oy verenlerin içinde evet diyenler ve çekimser kalanlar da sömürge idaresi altında yaşarken etraflarına bakıp gerçeklere göre karar vereceklerine yurtlarını tehlikeden tehlikeye götüren milliyetçi idealleri körüklemektedir. Çekimser kalan parti de körüklenen ideallere karşı ayağını yere basan ve çoğunluk tahakkümünü demokrasi yerine koyan kimselere karşı korku duyduğunu kanıtlamaktadır.

Demek ki demokrasi Güney’de,“milli yönetim” olmasına rağmen hala korkuyu kaldırmamıştır. AB üyeliği ve yabancı garantisi de korkuyu kaldıran bir yardım yaratamamıştır.

Kıbrıslılar azınlık çoğunluk demeden temel kararları almalı ve dış dünyayla ilişkisini ve bağlarını unutmadan hareket etmeyi öğrenmelidir. ‘enosis’ isteyenler zamanında Kıbrıslı Türklerle diyalog kurmalı ve anlaşmalıydı. Anlaşamazlarsa sömürgeciden kurtulmak için teması sürdürmeliydi başka çareleri yoktu.

Şimdi ‘enosis’politikasının kurbanlarına törenler düzerken hatalarını düzeltmiş olmuyorlar. Tüm Kıbrıslıları perişan ettiler ama yenileri yaşanmaması için garanti olacak bir durumu sağlamanın düşünce zeminini hazırlamıyorlar. Tüm dünyanın desteğini alarak Kıbrıs’ın nihai bölünmesini sağlayacak olan gelişmeleri engelleyen durumu ancak görüşmelerle BM kararlarına göre yeni bir düzen getirmeye çalışmakla sürdürebiliriz. Bunun önemini tüm Kıbrıslılar anlamalıdır.

Biz anlamazsak dünya sisteminin sarsılacağı uçuk düşüncelerin değişmesini sağlayamayız. Kıbrıs’ın neden uluslararası sorun olduğunu anlayamazsak çözüm de bulamayız.

BM karşılıklı kabul edilebilir yeni bir düzenle Kıbrıs birleşsin kararını oy birliği ile almıştır. Bunu sağlamak için yapılan görüşmeleri baltalamak ve kabulü olanaksız önerilerle çözümü engellemek oy veren ülkeler için ayıptır. Sizin yönetiminiz de bu başarısızlığın sorumlusudur. Onları hesaba çekin. Çekmezseniz milletinizi maceralara sürüklenme olasılıklarına karşı korumayan bir milliyetçi olursunuz.

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