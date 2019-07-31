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YKP Genel Sekreteri Kanatlı; Bize sövdü biz da dövdük olmaz!

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YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı; Bize sövdü biz da dövdük olmaz!
YKP Genel Sekreteri Kanatlı; Bize sövdü biz da dövdük olmaz!

İşte o açıklama;

Böylesi açıklama yapabilen polis teşkilatı var, "bize sövdü biz da dövdük!" Mahkeme kararları ne diyor, yargılama ve ceza yetkisi yargıçtadır, biri sana söverse da sen giden döven, suçlusun "adalet" dağıtma yetkisi sende değildir, polisin bu yaptığı yargısız infaz, açıklama da buna çanak tutan cinsten, bu nedenle kendinizi koruyun, polis kendine yargısız infazlar için zemin hazırlıyor

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