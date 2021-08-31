YKP Genel Sekreteri Kanatlı Denize Sızan Yakıt İle İlgili Açıklama Yaptı

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, doğal gazın olduğu yerde kalmasını ve tüm doğal gaz faaliyetlerinin hemen şimdi durdurulması gerektiğini kaydetti.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı denize sızan yakıt ile ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık bir hafta önce Suriye’nin Baniyas Termik Santrali’ndeki bir tanktan sızan petrolün tüm Doğu Akdeniz’i etkileyen bir çevre felaketine yol açtığı ve YKP olarak gelişmeleri kaygı ile takip ettikleri belirtildi.

“Bu olay bir kez daha göstermiştir ki, özellikle çevre konularında her bir ülke, idare, oluşum, yerel yönetim tek başına bunlarla başa çıkamaz, doğanın sınırları yok, yaşamın geleceği için ortak hareket zorunluluktur, tüm kesimlerin iş birliği ve dayanışması şarttır. Yangınlarda da gördük, bu son yakıt sıkıntısında da yaşamaktayız, tüm canlıların yaşamı için ortak işleri, dayanışmaları çoğaltmamız gerekir, özellikle iklim değişikliğinin artık yaşamın gerçeği olduğu koşullarda, bu insanlığın geleceği için de zorunluluktur.” İfadelerini kullanan Kanatlı, son bir haftada Doğu Akdeniz’inde yaşayan yüzlerce, binlerce canlıyı, oradan beslenen kuşları ve diğer canlıları etkileyen ve uzun süre de etkilemeye devam edecek böyle bir felaketin adanın kuzey sahile gelmeme ihtimalinin müjde olarak açıklanmasını da eleştirdi.

Kanatlı, bir çevre felaketinin hâlihazırda tam ortasında olunduğunu, teğet geçme ihtimalinin olmadığını belirtti.

Kanatlı, “Fokların ve kaplumbağaların korunması, besin kaynaklarına ulaşması için bir şey yapmayı düşünmekte midirler? Balıkçılık konusunda önlemler almayı düşünürler mi? Bu sorun hemen çözülecek bir krizi de ortaya çıkarmamıştır, benzeri Bafra’da geçmiş yıllarda yaşamıştık, çevreye etkileri uzun süre devam etmişti, bu nedenle diğer ülkelerle koordineli izlenmesi ve çeşitli önlemlerin alınması gereken uzun bir zaman diliminden bahsetmekteyiz ama bizim idareciler kıyıya vurmayan yakıt için teğet geçti diyebildiğine göre, durumumuz içler acısıdır, üzgünüz.” İfadelerini kullandı.

Kanatlı, mevcut olanların bile bugünkü enerji ihtiyacı için yeterliyken, bugün yaşanılan çevre felaketine müdahale etmekteki yetersizlikler de ortadayken, YKP’nin, Doğu Akdeniz’deki tüm doğal gaz aramaları ile ilgili söyleminin ‘doğal gaz, doğal olduğu yerde kalsın, tüm doğal gaz faaliyetleri hemen şimdi durdurulsun’ olduğunu belirtti.