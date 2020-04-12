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YKP Genel Sekreteri Kanatlı:  "İlaç geçmez ama para aklanır, Öztürk family felsefesi bu! "

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YKP Genel Sekreteri Kanatlı:  "İlaç geçmez ama para aklanır, Öztürk family felsefesi bu! "
YKP Genel Sekreteri Kanatlı:  "İlaç geçmez ama para aklanır, Öztürk family felsefesi bu! "

YKP Genel Sekreteri Kanatlı: "İlaç geçmez ama para aklanır, Öztürk family felsefesi bu! "

Tartışma devam ediyor...

İşte Kanatlı'nın paylaşımı;

Yasemin Öztürk diyor ki Urumdan ilaç alacağımıza ölürüz, kocası Muhammet Öztürk ise Güney Kıbrıs’a toplam 80 bin Euro para geçirdikleri tespit ediliyor, tutuklanıp teminatlı serbest kalıyor... ilaç geçmez ama para aklanır, Öztürk family felsefesi bu! Şimdi milliyetçi nutuklarını dinlemeye devam edebilirsiniz

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