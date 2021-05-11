YKP Genel Sekreteri Kanatlı KTİMB Başkanı Gürcafer'in Açıklamalarına Tepki Gösterdi

Kanatlı'nın paylaşımı şöyle:

Aşı süreci başladığından beri kaçıncı kez yazıyorum bilmem ama cafer gürcafer bile kamuoyuna yalan söylüyorsa bu konu yeniden yazılmalı! AB kimseye aşı göndermiyor ya da bağışlamıyor, son Almanya'daki davaları okuyun, AB, üye ülkeler adına rezerv antlaşması yaptı, mali sıkıntısı olan ülkelere de KREDİ sağlıyor, geri ödenmek üzere, bunu bile bile habire AB aşı dağıtır demek iyi niyetli değil! Peki aşılara kim ulaşabilir? Parasını ödeyen ülkelerin sağlık bakanlıkları! Kıbrıs cumhuriyeti sağlıklı bakanlığı da parası verip bir miktar aşı almaya çalışıyor, neçin böyle yazdım, aşı üretim sürecinde sıkıntı var! ama kesin gerçek Kıbrıs için aşıların sahibi Kıbrıs cumhuriyeti devleti! Anastasiadis ve Akıncı bir toplantıda Kıbrıslı Türkler için gerekli sayıda uzlaşıyor neden çünkü Kıbrıs Cumhuriyetinden gelen haklarımız! Sonra?! Aşıların saklanması uygulanması hassas bir süreç her aşı heba olmadan kullanılmalı bu nedenle aşı programı istendi, bizimkiler vermedi! Aşı üreten ilaç şirketinin temsilcisi kuzeye geçmek istedi izin verilmedi ama gene suçlu Kıbrıslı Rumlar? Peki Anastasiadis ne yapıyor? 30 Mayıs'ta meclis seçimi var, bu nedenle milliyetçilik rüzgarını kullanmaya çalışıyor, az olan aşıları Türklerle paylaşıp millicileri kızdırmak niyetinde değil ama dünyaya da şirin gözükecek bu nedenle peyder pey kuzeye azar azar aşı gönderiyor, sorarlarsa Türkler aşı programı vermedi ki gönderelim! Yani cafer bey, gasp varsa, bu kolektif bir kötülüğün sonucu, kuzeydeki millicileri mutlu etme masallar gerçekleri maalesef değiştirmez