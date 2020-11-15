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YKP Genel Sekreteri Kanatlı polis memurlarını uyardı... Bugün olacakların mahkemesi var!

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YKP Genel Sekreteri Kanatlı polis memurlarını uyardı... Bugün olacakların mahkemesi var!
YKP Genel Sekreteri Kanatlı polis memurlarını uyardı... Bugün olacakların mahkemesi var!

İşte açıklama;

19 Temmuz 2011'de polisin yaptıklarına dair mahkeme kararlarını tek tek buraya alalım? Kürsüye çağrılan polis memurları emir aldık dediler, üst rütbeli tek bir polis yetkilisi emir verdiğini beyan etmedi, eylemcilere açılan davalar düştü, tüm polisler eylemcilerin açtığı davalarda mahkum oldu, olmaya devam ediyor, tazminat ödeyecekler, başsavcılık önünde de davalar var, hala açılmadı. Her polis bugün olacaklar konusunda bilsin ki, bu işin mahkemesi var, şüpheniz varsa Durmuş'a sorun..

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