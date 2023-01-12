YKP Genel Sekreteri Kanatlı sordu.. HAGEM nedir? Bunu konuşmayacak mıyız?

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı sordu.. HAGEM nedir? Bunu konuşmayacak mıyız?

İşte açıklama;

Dün Din işleri başkanlığı yalanlama yapmaya çalışırken daha büyük bir şeyi ağzından kaçırdı, siz burda anlatılan kurumun ne anlama geldiğinin farkındasınız, nedir bu kurum "TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği kuruluşu olan Hala Sultan Aile ve Gençlik Merkezi (HAGEM) tarafından düzenlenen Aile Okulu Seminerleri", HAGEM? bunu konuşmayacağız?