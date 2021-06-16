YKP Genel Sekreteri Kanatlı: Yeni Hastane "işletmeyi"(!) de minimum hasta garantili müteahhitte 25-30 yıllığına verilebilir

İşte açıklama;

Şehir Hastanesi mantığı nasıl çalışırı söyleyim neye karşı olduğumuz bilinsin, devlet elindeki hastaneleri kapatıp AVM içine yerleştirilmiş şehir hastanesini yap işlet devret ile inşaa ettiriyor, sonra "işletmeyi"(!) de minimum hasta garantili müteahhitte 25-30 yıllığına veriyor, sağlık kamu hizmeti ya(!), dönüyor bu binayı kiralıyor, müteahhitte döviz üzerinden de kira ödüyor, bu arada aniden hasta masrafları da artıyor, bol bol rötgen, MRI, testler artıyor, devlet diyor ki yapın karşılarım, sonra hasta eczanaye gidince sağlık katkı payı adı altında bir para ödemeye başlıyor, bir süre sonra devlet bu hizmetlerin bir kısmını karşılıyor, kalanını hasta, diğer kamu hastaneler de kapalı olunca le mahkum, böyle böyle bir sistem 25 yıl boyunca sürüyor...