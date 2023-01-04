YKP Genel Sekreti Kanatlı'dan CTP'ye eleştiri.. "Aç gözünü tanı bunları"

İşte açıklama;

Çok usandım, bu eski soğuk savaş taktikleri ile propaganda halleri resmen insanı yorar, yahu UBP ile koalisyon hükümeti kurmuş bir siyasi partiden bahsederdik, 2000'lerin başında mecliste 25 25 eşitlikte BDH'yı değil, DP'yi tercih de etmiş bir siyasi parti, Serdar Denktaş ile onlarca yıl hükümet paylaşmış bir siyasi yapı, o zamanlar konjektürel durum gereği idi, şimdi propaganda zamanı, baktım buldum, 2006'da CTP'nin BDH'yı değil, DP tercih etmesini uzun uzun analiz etmişim ve şöyle bitirmişim,

"YKP’nin on yıl önce söylediği slogana o zamana gergi dönmekte yarar var ‘aç gözünü, tanı bunları’ ve 1989 yılından beri onca fiziki ve psikolojik saldırıya rağmen solda bir seçenek arayanlar için, 17 yıldır var olan seçenek hala daha duruyor, anlayana…"

https://www.ykp.org.cy/2006/07/devam/

Bu arada birileri sen orda olsan ne yapardın diye sorduğunu duyar gibi oluyorum, 2014'te CTP ayni oyunu bana da yaptı, asbaşkan olarak beni önerdi, CTP-TDP grupları uzlaşırsa olabilir dedik, CTP uzlaşıya gelmeyince öneriyi reddettim, şimdi gene belediye meclisinde çoğunluk için 13 belediye meclisi olması gerek, bütçe ve kritik karar geçsin diye, TDP'nin 10 belediye meclisi üyesi var, CTP uzlaşıya geldi mi? hayır, peki şikayet nedir? kendisinin böylesi durumda DP, UBP, ÖRP ile yaptığı koalisyonu, başkası yapamaz? sağ ile koalisyon yapma yalnız CTP'ye sunulmuş bir haktır? YKP ne yapardı? aday olan iki kişiyi de tanırız ama siyaset iyi insanlar ile yapılan bir şey değil, bu nedenle böylesi bir zeminde benim partiye önerim boş oy atmak olurdu, partinin yetkili organları ne karar verir bilmek zor ama UBP'ye oy verilmesi çıkmazdı kesin...

Gene deylim eski ama hala güzel slogandır, aç gözünü tanı bunları...