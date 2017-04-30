 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.655
  • Altın 144,854
  • Dolar 3,5508
  • Euro 3,8707
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
FLAŞ HABERSon dakika: Türkiye'de Wikipedia'ya erişim engeli

YKP: “Görüşme arasında taktik manevralar”

» »
YKP: “Görüşme arasında taktik manevralar”
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Dış ilişkiler Sekreteri Alpay Durduran, Kıbrıs sorunundaki görüşmelerin, “eski döneme göre daha yumuşak üsluplarla süren açıklama ve eylemlerle” devam ettiğini ifade etti.

Durduran, hem Kıbrıs sorunu hem de denizlerdeki haklar üzerindeki tutumların “büyük sarsıntılar yaratmaya açık” olduğunu kaydederek, iki tarafın da bundan dolayı fazla tepki çekmeden Kıbrıs’ta durumu idare etmek istediğinin görüldüğünü ifade etti.

Rum tarafındaki seçim etkisinin görüşmelerde Türkiye’ye kolaylıklar vaat eder gibi olduğunu savunan Durduran, Rum meclisinin ENOSİS kararından sonra uygulama için eğitim bakanlığını belirlemesinin anayasaya uygunluğunu konu etmesi ve Anayasa mahkemesinden konuyu incelemesini istemesi Anastasiadis’in seçime yönelik manevrası olarak görülmesinin bunun işareti olabileceğini ifade etti.

İki toplumu birbirine karşı kışkırtmak için yapılanlara göz yumulmasının sürüp gittiğini, tek değişikliğin ses tonu olduğunu savunan Durduran,  “Daha dün ses tonuna ek iki liderin iyi niyetine saygı sözleri de vardı; artık yok” ifadelerini kullandı.

Ortak noktanın, iki tarafın da BM temsilcisini ihanetle suçlamaları olduğunu iddia eden Durduran, “Hâl böyle iken Akıncı görüşmeleri neden kesti, neden başlattı diye düşünürsek yine görüşmelerin suçlama oyunu yapmak için sürdürüldüğü iddiamızın doğrulandığı ne yazık ki açıktır” dedi. Durduran şunları kaydetti:

“Halkımız anlaşma istiyorsa geç kalmamalıdır. Sesini çıkarmalı ve partileri Kıbrıs’ı düşünmeye zorlamalıdır. Unutmayalım ki liderlerden medet umanlar değil onları denetleyebilenler kazanır. Demokratik hukuk devleti yalnız liderleri ve partilerini denetleyebilme olanağı versin diye yaratılmıştır. Denetleyemezsek, onların halkı denetlemesine izin verirsek popülizmin veya otoriterliğin kurbanı oluruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Geçici memurlar için bir an önce kadrolanma süreci tamamlanmalı”30 Nisan 2017 Pazar 10:37
  • Başbakan Özügrgün'den 1 Mayıs 1 Mayıs "Bahar ve İşçi Bayramı" mesajı30 Nisan 2017 Pazar 10:21
  • Yarın akşam Çetinkaya sahasında iki toplumlu ortak miting yapılacak30 Nisan 2017 Pazar 10:20
  • TDP, 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı29 Nisan 2017 Cumartesi 14:21
  • Kıbrıs Müzakereleri…29 Nisan 2017 Cumartesi 14:14
  • Mektuplu istifa sonrası, Halkın Partisi yaşananlara ne cevap verecek?29 Nisan 2017 Cumartesi 13:51
  • Başbakan Yardımcısı Denktaş Antalya'da29 Nisan 2017 Cumartesi 13:48
  • Türkiye Başbakan Yardımcısı Şimşek KKTC’de29 Nisan 2017 Cumartesi 13:14
  • ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Jonathan Cohen Kıbrıs’ta temaslar yapacak29 Nisan 2017 Cumartesi 13:13
  • Başbakan ve UBP Genel Başkanı Özgürgün, UBP Gönyeli Örgütü’nün etkinliğine katıldı29 Nisan 2017 Cumartesi 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti