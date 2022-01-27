YKP: Halk Sisteme Hayır Dedi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), milletvekilliği seçiminde oy verenlerin oranının düşük olmasının, halkın mevcut sistemi istemediğinin göstergesi olduğunu belirtti.

YKP Basın Bürosu’na göre, seçim sonuçlarıyla ilgili parti sekretaryası “seçmenlerinin yarıya yakınının sisteme hayır dediği” değerlendirmesinde bulundu. Seçmenin yüzde 42’sinin sandığa gitmemesini parti sekreteryasının “sisteme olan güvensizliğin” ve “alternatif mücadele alanlarının yaratılmasına olan ihtiyacın” göstergesi olarak yorumladığı kaydedildi.

Sekteteryanın “Seçim sonuçlarına göre 2003’teki seçimlere katılım oranı yüzde 86 iken, 2018’de yüzde 66’ya şimdi ise yüzde 58’e gerilemiştir. Toplam seçmen sayısı düşünüldüğünde UBP toplam seçmenden yüzde 23, ana muhalefet CTP ise yüzde 18 oranında destek almıştır. Kurulacak olan hükümet toplam seçmenin yalnızca dörtte birinin desteğine sahiptir ve meşru değildir çünkü toplumun çoğunluğu adına karar alacak desteğe sahip değildir” görüşünde olduğu ifade edildi.

Sekreterya’nın ayrıca, ülkedeki siyasi patilerin bir çoğunun, “Türkiye’nin sözünden çıkmayacak” politikalar geliştirmeye çalıştığı, bunun neticesinde de de söz konusu partilerin birbirinden ayırt edilemeyecek kadar benzeştiği, bunun da seçime katılımın düşük olmasında etken olduğu görüşünü de savunduğu kaydedildi.

YKP Parti Meclisi’nin, partinin yol haritasına karar vermek üzere gelecek hafta toplanacağı belirtildi.