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YKP, halkı “Ersin Tatar’a oy vermemeye” çağırdı

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Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), halkı “güncel olarak TC’nin istirdat projesinin ve militarist yayılımca siyasetinin en üst temsilcisi konumuna geldiğini” savunduğu UBP adayı Ersin Tatar’a oy vermemeye çağırdı.
YKP, halkı “Ersin Tatar’a oy vermemeye” çağırdı

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), halkı “güncel olarak TC’nin istirdat projesinin ve militarist yayılımca siyasetinin en üst temsilcisi konumuna geldiğini” savunduğu UBP adayı Ersin Tatar’a oy vermemeye çağırdı.

YKP’den yapılan yazılı açıklamada, Parti Sekretaryasının, Pazar günü gerçekleşecek seçimlerin ikinci turu için Şubat 2020’deki YKP Parti Meclisi kararı çerçevesi süreci değerlendirdiği kaydedilerek, “Kapalı Maraş’taki defakto durumun seçime saatler kala değiştirilmesi, bir süredir Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede izlediği şiddete dayalı militarist politikasının uzantısıdır, bunu da özellikle bir aday üzerinden propaganda malzemesi edilmesi, herkes tarafından seçime müdahale olarak tanımlanmıştır” denildi. YKP, bunun seçimle kısıtlı bir hamle olmadığını, adayı yeni silahlı çatışmaya taşıyacak ciddi bir gerginlik politikası olduğunu, bu müdahaleye karşı seçimler dahil her platformda mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. YKP, federal Kıbrıs’ın seçenek olduğunu, bunun için mücadele edenlerle birlikte olmaya devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, “Bizler kardeşçe, barış içerisinde bir arada yaşamak isteyen adalılarız. Hepimiz büyük acılar, zulümler, haksızlıklar yaşadık, yaşıyoruz. Buna rağmen ortak yurdumuzun yeniden birleşeceği güzel bir gelecek umudumuzu asla yitirmedik, çünkü bunun için mücadele ediyoruz. Silahsız, askersiz, savaşsız sömürüsüz, adil, demokratik bir yaşamı hep beraber var edelim istiyoruz. Bundan dolayı mücadelenin sokak dahil tüm alanlarda mutlaka sürdürülmesinin gerektiğinin altını çiziyoruz” ifadeleri yer aldı. 

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