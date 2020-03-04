YKP Hastaneye Hasar Tespiti İçin Türkiye’den Bilirkişi Getirilmesini Eleştirdi

YKP Sekretarya Üyesi Alpay Durduran, Lefkoşa’daki hastane yangını sonrası hasar tespit için Türkiye’den bilirkişi getirilmesini eleştirdi.



Durduran yaptığı yazılı açıklamada, hastane, başbakanlık, otel, üniversite, okullar veya fabrika gibi yerlerin yangına karşı tüm önlemlerinin tam alınmış olması gerektiğini kaydetti.

Durduran açıklamasında ayrıca “Bu ülkede yangının çıkış nedenini merak etmeyen bir yönetim varsa işimiz çok fena demektir” dedi.