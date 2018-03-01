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YKP, İstatistik Dairesi kurulması düşüncesini eleştirdi

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YKP, İstatistik Dairesi kurulması düşüncesini eleştirdi
Hükümetin,  DPÖ’yü onurlandırması, önemsemesi, bütçesini artırıp işlevlerini yapabilecek hale getirmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) bütçe görüşmeleri sırasında gündeme gelen ve Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) kapatılmasını öngören İstatistik Dairesi kurulması düşüncesini eleştirerek, istatistik işleri için özel yasayla kurulmuş bir DPÖ ve onun bir istatistik birimi  olduğunu vurguladı.

YKP Sekreteryası’ndan yapılan yazılı açıklamada,  DPÖ’nün, önem verilmemesi ve yeterli bütçe ayrılmaması nedeniyle yeterli olamadığı ileri sürülerek,  yaptığı çalışmaları yayınlamak için yıllarca sırada beklemeye mecbur edildiği için kenarda beklemeye bırakıldığı iddia edildi.

DPÖ’nün alışılmış bir daire değil, istatistik, izleme, planlama ve araştırma başkanlığı gibi birimlere sahip olan bir müsteşarlık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Medyada hoş etki yapan şeyleri görüp de, aralarında AB uyumu için İstatistik Dairesi kuracağız demek, oportünist bir tavır değilse, orta vadeli planda yeni daire kurulmayacak diye verilen söze de aykırıdır” denildi.

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