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YKP: Kıbrıs’ın kuzeyi George Orwell’in 1984 adlı romanında tasvir ettiğinden daha beter bir yere doğru hızla gitmekte...

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YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, yeni e-devlet düzenlemesini değerlendirdi. Açıklamanın tamamı şöyle:Önce 31/2018 sayılı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Yasası geçti, aslında kimsenin güvenliğini sağlamadığı ortada.
YKP: Kıbrıs’ın kuzeyi George Orwell’in 1984 adlı romanında tasvir ettiğinden daha beter bir yere doğru hızla gitmekte...

Bir kamyon elektrik tellerine vurdu, orman yangını çıktı ama üstünden günler geçmesine rağmen kimse meşhur KGYS’lerini daha bilinen adıyla MOBESE’leri kullanıp suçluları yakalayıp güvenliği tesis etmedi. MOBESE’leri yalnızca Falyalı cinayetinde hatırladık, görüntülerin Ankara’dan bazı basın kuruluşlarına sızdırılması üzerine, tüm kaydedilen görüntülerin nerde olduğunu yeniden hatırladık, sonra unuttuk… Konu bizim değil, devletin güvenliği idi, hem de TC devletinin. Tam da George Orwell’in 1984 romanında tarif ettiği gibi, sürekli izlenmekteyiz, devlete zararlı bir faaliyette olmayalım diye… Sonra 32/2020 Sayılı Bilişim Suçları Yasası geçti. Son dönemde yozlaşmış idarelere karşı en etkin mücadele yolunun sızan, sızdırılan belgeler olduğunu anlayan TC devleti ve onun kuzeydeki alt yönetimi bunu da suç ilan etti. Yani yine devletin korunması esas!!!

Birkaç gün önce “E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası” da geçti… Bizlere ait tüm verilerin yönetimi de TÜRKSAT’a geçti, artık sağlıktan, her türlü kişisel veriye kadar her türlü bilgi hem özel bir şirkete hem de TC devletine resmi olarak devredildi.

Tüm bu yasal değişiklikleler tek tek hayata geçerken sağlıktan eğitime tüm kamusal yatırımlar durdu, TC’den gelecek para ile okul ve hastahane yapılması beklenmekte… Buna rağmen durmayan projeler de var, örneğin yeni Polis Karakolları projeleri durmadı, son olarak Pergama’daki Polis Karakolu “tören”le açıldı, daha büyük, daha fazla gardiyanı olan cezaevinin çalışır duruma gelmesi için de harıl harıl çalışmalar sürüyor… Tam da Türkiye’de olduğu gibi artık dış güvenlik de var ve silah kullanma hakları da mevcut! Komik olan önce cezaevi Ankara’da çıkılan ihaleye uygun bitirildi, Türkiye cezaevlerine benzer bir cezaevi yapıldı, şimdi arkadan yasa, biten cezaevine uygun olarak değiştiriliyor! TC devleti yabancılık çekmesin diye ordaki usullerde bir cezaevini de hayata geçirmek üzere… Ceza yasasında yapılmaya çalışılan değişikliklerin içeriğini hep beraber tartıştık, biliyoruz…

Kıbrıs’ın kuzeyi George Orwell’in 1984 romanında tasvir ettiğinden daha beter bir yere doğru hızla gitmekteyiz… Önce teşkilat, sonra BEY yönetimi hep baskı, susturma, anti-demokratik uygulamalarla Kıbrıslı Türkleri susturmaya boyun eğdirmeye çalıştılar. Zaten Kıbrıs’ın kuzeyinde gerçek anlamda demokrasi yoktu, son düzenlemelerle kırıntı halindeki demokrasinin parçalarını bile arar hale gelmekteyiz…

YKP, tüm bu dayatmalara ve yeni baskı altına alma girişimlerine karşı tüm kesimleri direnmeye çağırır…

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