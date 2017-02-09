 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.991
  • Altın 147,199
  • Dolar 3,6953
  • Euro 3,9478
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

YKP, KTHY’yle ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin raporunu değerlendirdi

» »
YKP, KTHY’yle ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin raporunu değerlendirdi
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) milletvekillerinin, halkın gözü önünde, partilerini korumak için ihmal, suiistimal ve yolsuzlukları kapattığını savundu.

YKP Yürütme Kurulu, KTHY Uçuşlarının Sonlandırılma Sebeplerinin Araştırılması Hakkında Meclis Araştırma Komitesi’nde yaşananları değerlendirdi.

Konuyla ilgili YKP’den yapılan açıklamada, Komite çalışmalarında yaşanan sorunlara değinilerek “Bilmeliyiz ki yolsuzluklar ortaya çıkarılabilir ve hükümetler engel olamazlar. Yeter ki çağdaş bir sistem kurulsun” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizdeki sistem demokratik gibi görünse de yanlış kurulmuştur. Liyakat sisteminin uygulanmasını, bağımsız kurumlar aracılığıyla ve güç ve yetki verilmiş muhalefet mebuslarıyla yolsuzlukların önlenmesini sağlamakta yetersizlikler ve eksikliklerle doludur. Halkımız bunu gidermeyi siyasete dayatmalıdır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İdris'ten ırkçı olaylarla ilgili çağrı!09 Şubat 2017 Perşembe 14:04
  • 200 baş kuzu damızlık olarak satılacak09 Şubat 2017 Perşembe 13:15
  • Çevre Bakanlığı ile LTB, Dikmen’e hayvan barınağı kurulması konusunda protokol imzaladı09 Şubat 2017 Perşembe 13:12
  • KTOEÖS Basın Açıklaması09 Şubat 2017 Perşembe 11:48
  • Özgürgün'den geri adım!09 Şubat 2017 Perşembe 11:35
  • Erhürman: Turizmde ciddi bir planlama gerekiyor09 Şubat 2017 Perşembe 11:21
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!09 Şubat 2017 Perşembe 11:18
  • Zeki Çeler o iddiaları yalanladı09 Şubat 2017 Perşembe 11:12
  • "Seçim çağrısı yaptım, muhalefetten ses çıkmadı"09 Şubat 2017 Perşembe 10:50
  • YDP: “KKTC vatandaşlarına saldırıların arttığına dair haberler halkı korku ve infiale soktu”09 Şubat 2017 Perşembe 10:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti