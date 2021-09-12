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YKP Kurultayı "Vilayetleştirmeye Hayır" sloganı ile toplanıyor

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YKP Kurultayı "Vilayetleştirmeye Hayır" sloganı ile toplanıyor
YKP Kurultayı "Vilayetleştirmeye Hayır" sloganı ile toplanıyor

YKP’nin 14. Kurultayı 18 Eylül’de

 

YKP 14. Kurultayı, 18 Eylül, Cumartesi günü, saat 15:00’de yeni açık pazar alanı “Merkez Lefkoşa”’da toplanacak.

Kurultay gündeminde Parti Meclisi raporunun ve mali raporunun aklanması ile Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu organlarının seçimi var.

YKP Sekretaryası tarafından yapılan açıklamada YKP’nin 1989 yılında yola çıkarken “vilayetleştirmeye hayır” sloganını kullanmış, “talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim biz yöneteceğiz” dediği hatırlatıldı ve “bugün bu sloganlar hâlâ günceldir, son seçimlerdeki müdahalelerle de bir kez daha ortaya çıkmıştır ki, yeniden başlatılacak bir mücadelenin de özü bu sloganlar olması gerekmektedir” denilerek, Kurultayın da bu çerçevede toplanacağı vurgulandı.

“YKP, 32 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlıdır” denilen açıklamada, Kurultay 14. Toplantısının da bu ilkeler çerçevede örgütlülüğün güçlendirilmesinin amacı taşıdığı da belirtildi.

Pandemi önlemleri de dikkate alınarak, gerekli tüm düzenlemelerin azami özenle yapılarak 18 Eylül, Cumartesi günü, saat 15:00’de yeni açık pazar alanı “Merkez Lefkoşa”’da Kurultayın toplanacağı da YKP Sekretaryasının açıklamasında yer aldı.

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