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YKP kuruluş yıl dönümü dolaysısıyla dayanışma yemeği düzenledi

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YKP kuruluş yıl dönümü dolaysısıyla dayanışma yemeği düzenledi
Yeni Kıbrıs Partisi(YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, hedeflerinin ortak muhalefet alanı oluşturmak için örgütlenme çalışmalarını devam ettirmek olduğunu söyledi.

YKP’den verilen bilgiye göre, Parti’nin kuruluşunun 28’inci yıldönümü dolayısıyla dün akşam İskele’de SeaLife Otel’de dayanışma yemeği düzenlendi.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı gecede yaptığı konuşmada, 30 Ekim 1989’da zor koşullarda kurulan partinin yoluna, yenilenerek devam ettiğini, partililerin önünde güncel görevin bir ortak muhalefet alanının ortaya çıkarılması için örgütlenme çalışmalarını devam ettirmek olduğunu söyledi.

Kanatlı, yola çıkarken ortaya koydukları ilkelerden sapmaksızın, ileriye doğru geliştirerek mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Sekretarya üyesi Alpay Durduran ise yaptığı konuşmada, seçimler, demokratik bir parlamentonun nasıl olması gerektiği, son siyasal gelişmeleri ve Kıbrıs sorununda yaşananları değerlendirdi.

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