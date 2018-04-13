YKP: Lefkoşa-Girne anayolunda bordür tuzak.. Vazgeçilmeli

YKP Parti Meclisi üyesi Rasıh Keskiner, yaptığı yazılı açıklamada, bordür taşlarının refüjün iki tarafına konmasının son derece tehlikeli olduğunu, bu uygulama medeniyle pek çok insanın hayatını kaybettiğini ifade etti.

Keskiner, sürücünün çok kısa bir dalgınlığı veya direksiyon kontrolü kaybı sonrası bordüre çarpan aracın sekmeye başlayıp takla atarak ya kendi şeridi içerisinde veya karşı şeride geçerek ölümlü kazalara neden olduğunu kaydetti.

Bordür üzerine metal bariyer koymanın bu tip kazaların önlenmesine tedbir olmadığını aktaran Keskiner, “Doğru olan metal bariyerlerin doğrudan refüj kenarlarına bordürsüz monte edilmesidir” ifadelerini kulandı.

Yol güzergahında ikinci bir sorunun, Ciklos mevkii keskin virajındaki ters meyil durumu olduğunu belirten Keskiner, meylin içe doğru düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.