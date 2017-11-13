YKP, Marsilya avrupalılar Forumu’na katıldı

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi’nin (EL) öncülüğünde düzenlenen Marsilya Avrupalılar Forumu (MEF) 10-11 Kasım tarihlerinde Marsilya’da gerçekleştirildi. Toplantılara, YKP’yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı katıldı.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, “Barış ve özgürlükler için tek Avrupa” oturumunda söz alan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Kıbrıs sorununun geçmişi ve geldiği nokta ile ilgili YKP’nin görüşlerini aktardı.

Kanatlı konuşmasında, 1975’ten beri Türkiye’den sistemli şekilde nüfus taşındığını, Türkiye’nin sosyo-ekonomik tüm alanları kontrol ettiğini ileri sürdü.

Böylesi koşullarda yapılan Kıbrıs’ın kuzeyindeki seçimlerin de TC’nin kontrolünde olduğunu iddia eden Kanatlı, YKP’nin buna karşı eylemlilik halinde olduğunu aktardı.

Kanatlı, devam eden görüşme sürecinin de Türkiye’nin gölgesinde sürdüğünü savunarak, Kıbrıslı Rum milliyetçilerin de katkısı ile ayrılıkçı politikaların derinleştiğini söyledi.

Kanatlı, adanın yeniden birleştirilmesi ve tümden askersizleştirilmesi için Avrupa Sol Partisi ve Avrupa’nın ilerici güçlerinin aktif destek ve dayanışmasının önemli olduğunu belirterek, adanın yeniden birleştirilmesi başarılamaması halinde silahlı operasyon ile yaratılan defakto durumun kalıcılaşacağını, bunun da bölgenin huzur ve barışını derinden etkileyeceğini öne sürdü.